 Panther-lair - Slideshow: Photos from Pitt's loss to Virginia
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Slideshow: Photos from Pitt's loss to Virginia

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 22 photos from Pitt's loss to Virginia on Wednesday night.

Photos: Matt Hawley


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