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Slideshow: Photos from Pitt's loss to Tennessee

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out 19 photos from Pitt's overtime loss to Tennessee at Acrisure Stadium on Saturday night.

Photos: Matt Hawley


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