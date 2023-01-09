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Slideshow: Photos from Pitt's loss to Clemson

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out 28 photos from Pitt's loss to Clemson at the Petersen Events Center on Saturday.

Photos: Matt Hawley


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