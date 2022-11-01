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Slideshow: Photos from Pitt's loss at UNC

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 34 photos from Pitt's 42-24 loss at North Carolina on Saturday night.

Photos: Matt Hawley


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