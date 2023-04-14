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Slideshow: Photos from Pitt's final practice of spring camp

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt closed spring camp in the South Side on Thursday, and here are 71 photos from the practice.

Photos: Matt Hawley


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