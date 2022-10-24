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Slideshow: Photos from Pitt's exhibition win over Clarion

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt beat Clarion by 50 in an exhibition game on Saturday. Here are 30 photos from the game.

Photos: Pam Smith


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