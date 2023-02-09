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Slideshow: More photos from the win over Louisville

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out another 37 photos from Pitt's 91-57 win over Louisville on Tuesday night.

Photos: Matt Hawley


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