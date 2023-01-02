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Slideshow: More photos from the Sun Bowl

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Take another look at the Sun Bowl with this slideshow of 60 photos from El Paso.

Photos: Matt Hawley


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