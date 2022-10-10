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Slideshow: More photos from Pitt's win over Virginia Tech

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out another 29 photos from Pitt's win over Virginia Tech on Saturday at Acrisure Stadium.

Photos: Matt Hawley


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