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Slideshow: More photos from Pitt's win at Virginia

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Take another look at Pitt's 37-7 win at Virginia on Saturday with 39 more photos from the game.

Photos: Matt Hawley


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