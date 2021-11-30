 Panther-lair - Slideshow: More photos from Pitt's win at Syracuse
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Slideshow: More photos from Pitt's win at Syracuse

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out another 28 photos from Pitt's 31-14 win at Syracuse on Saturday.

Photos: Matt Hawley


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