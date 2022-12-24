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Signing Day special: Why did Jesse Anderson pick Pitt?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Cardinal Gibbons standout Jesse Anderson plays on both sides of the ball in high school, but he projects as a defensive back at Pitt and he joined Panther-Lair.com to talk about picking the Panthers and more.

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