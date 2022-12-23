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Signing Day special: What led Ryan Carretta to Pitt?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Ryan Carretta is a big interior offensive line recruit who signed with Pitt this week, and he spoke to Panther-Lair.com about why he picked Pitt, how he fits with the Panthers' offensive line and a lot more.

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