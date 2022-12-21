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Signing Day special: Bass talks about sticking with Pitt

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jordan Bass is one of the top overall recruits in Pitt's 2023 class. Today he joins Panther-Lair.com on YouTube to talk about why he picked the Panthers, why he stuck with them and what he hopes to accomplish at Pitt.

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