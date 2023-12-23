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Signing Day 2023: A conversation with Juelz Goff

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt running back recruit Juelz Goff set records at Central York, and he spoke to us about his high school career, what he brings to the Panthers and a lot more.

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