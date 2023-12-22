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Signing Day 2023 - A conversation with Jahsear Whittington

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jahsear Whittington has been committed to Pitt since April 2022, and we spoke to him about sticking with the Panthers, winning a state title, his service trip to Ghana and a lot more.

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