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Signing Day 2023: A conversation with Cameron Monteiro

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt receiver recruit Cameron Monteiro was a do-everything athlete in high school. Now he's coming to Pitt in January, and he spoke to us about picking the Panthers and more.

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