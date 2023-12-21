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Signing Day 2023 - A conversation with Caleb Holmes

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Caleb Holmes is the top offensive line prospect In Pitt's 2024 class, and he spoke to Panther-Lair.com about picking the Panthers, his senior season and a lot more.

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