 Panther-lair - Rundown: Coordinator change, recruiting visits and more
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Rundown: Coordinator change, recruiting visits and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With coordinator changes and significant recruiting visits, Tuesday was full of activity for Pitt, and Wednesday is shaping up to be no different.

Here’s the rundown of everything that’s going on.

CLICK HERE FOR WEDNESDAY'S RECRUITING AND COACHING RUNDOWN

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