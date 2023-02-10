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Revis goes to the Hall of Fame on the first ballot

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt legend Darrelle Revis added the ultimate honor on Thursday when he was elected to the Pro Football Hall of Fame. On a special video today, we're talking about Revis' legacy, Pitt's legacy of Hall of Fame players and which Panthers are next for the Hall of Fame.

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