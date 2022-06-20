 Panther-lair - Recruiting rundown: Where things stand after the second visit weekend
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Recruiting rundown: Where things stand after the second visit weekend

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt has added 11 commitments from the first two official visit weekends, bringing the total for the class to 13. Let’s look at where things stand with 10 days left in June.

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