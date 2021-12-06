 Panther-lair - Recruiting rundown: Pitt hits the road in the contact period
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Recruiting rundown: Pitt hits the road in the contact period

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Fresh off a win in the ACC Championship Game, the Pitt coaching staff is on the road for recruiting. Where will the staff be today? Where will they be later in the week? And who are the top targets for Pat Narduzzi and company?

Here's a full rundown.

CLICK HERE FOR THE RECRUITING RUNDOWN AS PITT STARTS THE CONTACT PERIOD

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