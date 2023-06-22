News More News
ago football Edit

Recruiting rundown: Official visit changes, incoming commitments and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's final official visit weekend of the month Is about to get started, and we've got recruiting notes on:

- A possible big change to the visit list
- The implications of one top target not visiting
- A few commitments that will be announced in the next week
- A Pitt commit who might be coming off the list

And a lot more.

CLICK HERE FOR THE LATEST PITT RECRUITING NOTES

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}