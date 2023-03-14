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Reaction: What happened with Hugley?

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

John Hugley announced Tuesday that he will be leaving Pitt and entering the transfer portal. What went into his decision? How does it impact Pitt? And why did it do it today? We're looking at all of those questions and more in this video.

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