 Panther-lair - Reaction: Pitt loses Reid and Champagnie
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Reaction: Pitt loses Reid and Champagnie

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On a special episode of the podcast, we're breaking down Efton Reid turning down Pitt and Justin Champagnie going to the NBA.

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