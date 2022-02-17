 Panther-lair - Reaction: Pitt gets a big win at UNC
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Reaction: Pitt gets a big win at UNC

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

After Pitt beat North Carolina on Wednesday night, we went live to break down the game.

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