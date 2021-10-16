 Panther-lair - Reaction: Pitt gets a 28-7 win at Virginia Tech
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Reaction: Pitt gets a 28-7 win at Virginia Tech

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt's success continued on Saturday with a 28-7 win at Virginia Tech. After the game, we went live for the Panther-Lair Post-Game to talk about the win over the Hokies and what's next for the Panthers.

The Panther-Lair Post-Game is live after every Pitt game on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream.

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