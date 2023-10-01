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Reaction: Pitt falls to 1-4 with loss in Blacksburg

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt lost its fourth game in a row and fell to 1-4 on Saturday night in Blacksburg with a 38-21 loss to Virginia Tech. After the game, we went live to talk about the loss and where the Panthers go from here.

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