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Reaction: Pitt drops a bad loss to Notre Dame

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt lost a bad one at Notre Dame on Wednesday night. After the game, we went live to talk about it with your comments and questions on the Panther-Lair Post-Game Show.

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