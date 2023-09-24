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Reaction: Breaking down what happened in Pitt's loss to UNC

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt lost to UNC 41-24 on Saturday night. After the game, we went live to talk about the loss and a lot more on the Panther-Lair Post-Game Show.

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