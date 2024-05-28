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QB week: Comings and goings
Chris Peak
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Panther-lair
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Pitt had an even exchange this offseason at quarterback, with two players leaving the roster and two joining. Let’s look at who left and who came in.
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