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Pro Day interviews: Hear from 11 former Panthers about their NFL futures

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

The Pitt football program held its Pro Day on Wednesday afternoon at the Southside practice facility. 12 former Pitt players performed in various combine drills on Wednesday with 31 of the 32 NFL teams on hand to evaluate. Following the workout, some spoke to the media to discuss how their performance went, their NFL futures, their time at Pitt, and more.

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