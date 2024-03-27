PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Pro Day interviews: Hear from 11 former Panthers about their NFL futures
Jim Hammett
•
Panther-lair
Staff
The Pitt football program held its Pro Day on Wednesday afternoon at the Southside practice facility. 12 former Pitt players performed in various combine drills on Wednesday with 31 of the 32 NFL teams on hand to evaluate. Following the workout, some spoke to the media to discuss how their performance went, their NFL futures, their time at Pitt, and more.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BpdHRzYnVyZ2gucml2YWxz
LmNvbS9uZXdzL3Byby1kYXktaW50ZXJ2aWV3cy1oZWFyLWZyb20tMTEtZm9y
bWVyLXBhbnRoZXJzLWFib3V0LXRoZWlyLW5mbC1mdXR1cmVzIgogIH0pOwog
IChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxl
bWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRh
Z05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxv
YWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFs
d2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBz
Oi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9k
ZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5v
c2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2Vh
cmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnBp
dHRzYnVyZ2gucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZwcm8tZGF5LWludGVydmll
d3MtaGVhci1mcm9tLTExLWZvcm1lci1wYW50aGVycy1hYm91dC10aGVpci1u
ZmwtZnV0dXJlcyZjNT0yMDIyNzMzMTM2JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9
MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoK
Cg==