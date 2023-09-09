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Postgame video: Narduzzi, players discuss 27-21 loss to Cincinnati

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt's comeback bid to Cincinnati fell short on Saturday as the Panthers dropped a 27-21 loss to Cincinnati. Following the game Pitt head coach Pat Narduzzi, along with players Phil Jurkovec, Matt Goncalves, and Shayne Simon all met with the media to discuss to the loss. Here is video from that session.

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