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Postgame video: Narduzzi, Devonshire, and more talk after Pitt's 37-7 win

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

CHARLOTTESVILLE. Va — Pitt head coach Pat Narduzzi along with players Kedon Slovis, Bub Means, Marquis Williams, MJ Devonshire, and Calijah Kancey all met with the media following Pitt's 37-7 win over Virginia.

Here is video from that session.

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