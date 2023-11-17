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Post-game: Yarnell and Hammond on the win, the offense and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Rodney Hammond and Nate Yarnell met the media after Pitt's win over Boston College and talked about the offense, the win and a lot more.

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