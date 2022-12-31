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Post-game video: Narduzzi and players after the Sun Bowl

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

After Pitt's win in the Sun Bowl, Pat Narduzzi, Nick Patti, Ben Sauls and Rodney Hammond met the media to discuss the game. Here's video of what they said.

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