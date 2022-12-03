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Post-game video: Capel on the win at N.C. State

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out video of Jeff Capel's post-game comments after Pitt beat N.C. State on Friday night.

Video courtesy of WolfpackCentral.com

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