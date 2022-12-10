News More News
{{ timeAgo('2022-12-10 17:59:58 -0600') }} basketball Edit

Post-game video: Capel, Federiko and Cummings after Saturday's win

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out video of Jeff Capel, Nelly Cummings and Federiko Federiko after Pitt's win over Sacred Heart on Saturday.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}