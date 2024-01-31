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Post-game video: Capel, Carrington and Leggett on the win over Wake Forest

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel, Bub Carrington and Ishmael Leggett met the media after Pitt's win over Wake Forest on Wednesday night. Here's video of what they said.

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