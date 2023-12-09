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Post-game video: Capel, Carrington and Hinson on the win over Canisius

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel, Bub Carrington and Blake Hinson met the media after Pitt's win over Canisius on Saturday and talked about the game and more. Here's video of their remarks.

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