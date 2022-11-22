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Post-game video: Capel and Hugley after the win over FDU

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt coach Jeff Capel and junior center John Hugley met the media after the Panthers' 83-61 win over Fairleigh Dickinson on Tuesday night. Here's video of their remarks.

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