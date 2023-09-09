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Post-game: Satterfield and Cincinnati players discuss the win over Pitt

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Cincinnati head coach Scott Satterfield, running back Corey Kiner and defensive lineman Jowon Briggs met the media after the Bearcats beat Pitt 27-21 at Acrisure Stadium on Saturday night. Here's video of their remarks.

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