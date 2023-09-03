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Post-game: Reactions to Pitt's season-opening win over Wofford

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

After Pitt's season-opening win over Wofford on Saturday, we went live to talk about the 45-7 win, what we learned and a lot more.

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