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{{ timeAgo('2023-01-12 09:00:00 -0600') }} basketball Edit

Post-game reactions to Pitt's loss at Duke

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt blew an 11-point halftime lead and lost to Duke on Wednesday night. After the game, we went live for the Panther-Lair Post-Game to talk about what happened between the Panthers and the Blue Devils.

The Panther-Lair Post-Game is recorded live on the Panther-Lair.com YouTube channel. Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream or a daily Morning Pitt video.

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