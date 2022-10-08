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Post-Game Podcast: Abanikanda breaks history in Pitt win

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt beat Virginia Tech 45-29 on Saturday night behind a school-record 320 rushing yards from Israel Abanikanda. After the game, we went live to talk about Abanikanda's huge game, some lingering questions from the offense and what the Panthers need as they head into the off week.

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