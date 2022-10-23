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Post-game: Narduzzi, Wayne and Dennis on the loss at Louisville

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi, SirVocea Dennis and Jared Wayne met the media after Pitt's loss at Louisville Saturday night. Here's video of their comments.

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