News More News
{{ timeAgo('2022-11-06 05:45:33 -0600') }} football Edit

Post-Game: Narduzzi, Slovis, Hammond, Dennis, Alexandre and Flemister

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pat Narduzzi, Kedon Slovis, Rodney Hammond, C'Bo Flemister, SirVocea Dennis and Deslin Alexandre all met the media after Pitt's win over No. 20 Syracuse on Saturday. Here's video of their remarks.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}