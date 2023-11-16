Advertisement
News More News
ago football Edit

Post-game: Narduzzi on the win, Yarnell and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pat Narduzzi met the media after Pitt's win over Boston College on Thursday night and talked about Nate Yarnell's performance, the team's resilience and a lot more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement