 Panther-lair - Post-game: Narduzzi breaks down the win over UNC
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Post-game: Narduzzi breaks down the win over UNC

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi met the media after Pitt's win over North Carolina on Thursday night at Heinz Field.

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