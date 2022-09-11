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Post-game: Narduzzi, Bartholomew, Baldonado and Abanikanda on the loss

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt head coach Pat Narduzzi and players Gavin Bartholomew, Habakkuk Baldonado and Israel Abanikanda met the media after the Panthers' loss to Tennessee on Saturday.

Here's video of what they said.

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